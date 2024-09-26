Судьи не сразу засчитали гол «Амура», шайба быстро вылетела из ворот после броска Щемерова
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Витязем». После первого периода счёт равный — 1:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
3-й период
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Щемеров (Мищенко, Дрозг) – 06:32 (5x3) 1:1 Баптист (Воробьёв) – 14:33 (5x5) 2:1 Слепец – 38:12 (4x5) 3:1 Слепец (Гиздатуллин, Брынцев) – 39:12 (4x5) 3:2 Воробьёв (Бусыгин) – 42:43 (5x5)
В начале первого периода «Амур» получил двойное численное большинство и смог его реализовать. Однако судьи не сразу увидели, что шайба пересекла линию ворот после броска Александра Щемерова. Шайба вылетела из ворот, а судья развёл руки в стороны и продолжил игру. Спустя несколько секунд арбитр дал свисток по указанию судейского столика. После повтора стало очевидно, что шайба пересекла линию ворот, и она была засчитана.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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