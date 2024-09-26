Судьи не сразу засчитали гол «Амура», шайба быстро вылетела из ворот после броска Щемерова

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Витязем». После первого периода счёт равный — 1:1.

В начале первого периода «Амур» получил двойное численное большинство и смог его реализовать. Однако судьи не сразу увидели, что шайба пересекла линию ворот после броска Александра Щемерова. Шайба вылетела из ворот, а судья развёл руки в стороны и продолжил игру. Спустя несколько секунд арбитр дал свисток по указанию судейского столика. После повтора стало очевидно, что шайба пересекла линию ворот, и она была засчитана.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.