Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев показал фото, как отели встречают клубы КХЛ. Форвард выложил три фотографии с отелей Новосибирска, Челябинска и Магнитогорска.

«Фото 1. Новосиб. -2, удаление реализованное, поражение. Фото 2. Челяба. +1, гол, победа. Фото 3. Магнитка. -1. И победа, про которую всё сказал тренер», – написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» обыграл «Металлург» со счётом 4:3. Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов раскритиковал хоккеистов «Спартака» за игру с магнитогорцами. В текущем сезоне Мальцев за восемь матчей забросил четыре шайбы и отдал две передачи.