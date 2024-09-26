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Форвард «Амура» Кирилл Слепец забросил две шайбы подряд в одном меньшинстве

Форвард «Амура» Кирилл Слепец забросил две шайбы подряд в одном меньшинстве
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Витязем». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
3-й период
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Щемеров (Мищенко, Дрозг) – 06:32 (5x3)     1:1 Баптист (Воробьёв) – 14:33 (5x5)     2:1 Слепец – 38:12 (4x5)     3:1 Слепец (Гиздатуллин, Брынцев) – 39:12 (4x5)     3:2 Воробьёв (Бусыгин) – 42:43 (5x5)    

В конце второго периода при счёте 1:1 «Витязь» получил большинство. Однако вместо заброшенной шайбы подмосковная команда дважды пропустила шайбу в свои ворота. Оба гола забил нападающий «Амура» Кирилл Слепец. Первую шайбу форвард забросил, реализовав выход с вратарём один на один.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Второй гол Слепец забил с передачи Артура Гиздатуллина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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