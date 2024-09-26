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Форвард «Амура» Кирилл Слепец забросил две шайбы подряд в одном меньшинстве

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Витязем». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

В конце второго периода при счёте 1:1 «Витязь» получил большинство. Однако вместо заброшенной шайбы подмосковная команда дважды пропустила шайбу в свои ворота. Оба гола забил нападающий «Амура» Кирилл Слепец. Первую шайбу форвард забросил, реализовав выход с вратарём один на один.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Второй гол Слепец забил с передачи Артура Гиздатуллина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.