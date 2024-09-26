Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства

Нападающий «Амура» Кирилл Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства, сообщает пресс-служба лиги. Для этого ему потребовалось 60 секунд.

13 января 2010 года форвард «Сибири» Дмитрий Тарасов в игре с «Авангардом» стал первым игроком, сделавшим дубль во время нейтрализации одного большинства соперника. Тогда Тарасову потребовалась 31 секунда.

В конце второго периода матча «Амур» — «Витязь» подмосковная команда получила большинство. Однако вместо заброшенной шайбы подмосковная команда дважды пропустила шайбу в свои ворота. Оба гола забил нападающий «Амура» Кирилл Слепец. Первую шайбу форвард забросил, реализовав выход с вратарём один на один.