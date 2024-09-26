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Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства

Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства
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Нападающий «Амура» Кирилл Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства, сообщает пресс-служба лиги. Для этого ему потребовалось 60 секунд.

13 января 2010 года форвард «Сибири» Дмитрий Тарасов в игре с «Авангардом» стал первым игроком, сделавшим дубль во время нейтрализации одного большинства соперника. Тогда Тарасову потребовалась 31 секунда.

В конце второго периода матча «Амур» — «Витязь» подмосковная команда получила большинство. Однако вместо заброшенной шайбы подмосковная команда дважды пропустила шайбу в свои ворота. Оба гола забил нападающий «Амура» Кирилл Слепец. Первую шайбу форвард забросил, реализовав выход с вратарём один на один.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
3-й период
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Щемеров (Мищенко, Дрозг) – 06:32 (5x3)     1:1 Баптист (Воробьёв) – 14:33 (5x5)     2:1 Слепец – 38:12 (4x5)     3:1 Слепец (Гиздатуллин, Брынцев) – 39:12 (4x5)     3:2 Воробьёв (Бусыгин) – 42:43 (5x5)    
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