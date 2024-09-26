Известный тренер Андрей Назаров высказался о конкуренции в КХЛ и действии жёсткого потолка зарплат.

«В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ видно, что ещё серьёзнее усилилась конкуренция среди команд. Нет ярко выраженных лидеров, сейчас каждый может обыграть любого соперника. Это хорошо, потому что именно благодаря конкуренции и отсутствию проходных матчей можно прогрессировать и становиться сильнее. Жёсткий потолок зарплат в действии. Думаю, что в плей-офф всё вообще будет непредсказуемо.

Радует и то, что болельщики активно ходят на хоккей, людям нравится наш главный вид спорта в стране. Все сплотились вокруг нашего национального лидера. Накануне он объяснил всю серьёзность сложившейся мировой ситуации. Наверное, посыл президента поняли даже те, до кого обычно ничего доходило. Победа обязательно будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.