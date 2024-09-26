Дубль Слепца в меньшинстве принёс «Амуру» первую домашнюю победу в матче с «Витязем»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Витязем». Встреча завершилась победой хабаровчан со счётом 3:2.

На седьмой минуте матча счёт открыл в формате 5х3 нападающий «Амура» Александр Щемеров, которому ассистировали Иван Мищенко и Ян Дрозг. Примечательно, что судьи не сразу заметили, что шайба пересекла линию ворот, а остановили матч спустя несколько секунд. Ключевым отрезком в матче стало большинство «Витязя» в конце второго периода. Форвард «Амура» Кирилл Слепец забросил две шайбы подряд в одном меньшинстве. Это второй случай в истории КХЛ. В составе «Витязя» отличились Николя Баптист и Иван Воробьёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Амур» одержал первую домашнюю победу в текущем сезоне.