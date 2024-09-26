Андрей Василевский сделал селфи с рекламным щитом со своим изображением

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский сделал селфи с рекламным щитом со своим изображением. Россиянин опубликовал фотографию в своём аккаунте в социальной сети.

На рекламном щите изображен гигантский портрет широко раскрывшего глаза Василевского в маске вратаря. Фотография Василевского настолько большая, что выступает над фоном рекламного щита.

Фото: личный архив Василевского

Всего в прошлом регулярном сезоне Василевский провёл 52 матча, в которых одержал 30 побед. В плей-офф на счету россиянина одна победа в пяти встречах серии с «Флоридой» с 89,7% отражённых бросков. Ранее издание The Score внесло Василевского в 20 лучших игроков НХЛ XXI века.