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Андрей Василевский сделал селфи с рекламным щитом со своим изображением

Андрей Василевский сделал селфи с рекламным щитом со своим изображением
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Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский сделал селфи с рекламным щитом со своим изображением. Россиянин опубликовал фотографию в своём аккаунте в социальной сети.

На рекламном щите изображен гигантский портрет широко раскрывшего глаза Василевского в маске вратаря. Фотография Василевского настолько большая, что выступает над фоном рекламного щита.

Фото: личный архив Василевского

Всего в прошлом регулярном сезоне Василевский провёл 52 матча, в которых одержал 30 побед. В плей-офф на счету россиянина одна победа в пяти встречах серии с «Флоридой» с 89,7% отражённых бросков. Ранее издание The Score внесло Василевского в 20 лучших игроков НХЛ XXI века.

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