Дубль Воронина помог «Торпедо» одержать волевую победу в матче с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой нижегородцев со счётом 4:2.
К 21-й минуте матча «Адмирал» вёл со счётом 2:0 благодаря голам Даниила Гутика и Егора Петухова. В середине второго периода дублем отметился нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин, один из голов забивший в меньшинстве. В третьем периоде Дмитрий Бреус впервые вывел «Торпедо» вперёд в счёте. Ещё одну шайбу забросил Никита Артамонов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Адмирал» впервые потерпел поражение на домашней площадке в этом сезоне и прервал свою четырёхматчевую победную серию.
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