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Дубль Воронина помог «Торпедо» одержать волевую победу в матче с «Адмиралом»

Дубль Воронина помог «Торпедо» одержать волевую победу в матче с «Адмиралом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой нижегородцев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Петухов (Шэн, Гутик) – 04:55 (5x4)     2:0 Гутик (Старков) – 20:29 (5x5)     2:1 Воронин (Мисников) – 32:20 (5x5)     2:2 Воронин (Летунов) – 36:08 (4x5)     2:3 Бреус (Кагарлицкий, Абрамов) – 52:28 (5x5)     2:4 Артамонов (Фирстов, Силаев) – 54:44 (5x5)    

К 21-й минуте матча «Адмирал» вёл со счётом 2:0 благодаря голам Даниила Гутика и Егора Петухова. В середине второго периода дублем отметился нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин, один из голов забивший в меньшинстве. В третьем периоде Дмитрий Бреус впервые вывел «Торпедо» вперёд в счёте. Ещё одну шайбу забросил Никита Артамонов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Адмирал» впервые потерпел поражение на домашней площадке в этом сезоне и прервал свою четырёхматчевую победную серию.

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