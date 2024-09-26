Опытный арбитр КХЛ Сергей Кулаков высоко оценил уровень судейства в лиге

Опытный арбитр КХЛ Сергей Кулаков оценил уровень судейства в лиге и заявил, что уровень подготовки современных судей повысился. Первый же матч нового сезона-2024/2025 стал для Кулакова юбилейным – 1000-м в чемпионатах страны. Ранее это достижение покорилось только Алексею Раводину, Сергею Шелянину и Константину Оленину.

«Уровень судейства в КХЛ растёт. Совершенствуется подготовка арбитров, появляются новые технологии, те же повторы. Медицина, обеспечение, зарплаты – меняется всё с каждым годом. И, что самое главное, в лучшую сторону. Руководители постоянно интересуются – чего нам не хватает, с кем было бы интересно пообщаться, консультации какого специалиста требуются.

– В текущем чемпионате КХЛ работают семь новых арбитров. Что скажете об уровне этих судей и других молодых рефери лиги?

– Физически все готовы отлично, ребята имеют хорошую коньковую подготовку. Если сравнивать с временами моей молодости, сейчас подготовка арбитров, их тестирование, обеспечение, медицинское обследование находятся на другом, заметно более высоком уровне. Конечно, пока не хватает опыта. Конечно, пока тяжело проводить все матчи на высоком уровне. Но это вопрос времени. Радует, что в КХЛ возвращаются опытные линейные судьи, которые решили стать главными и некоторое время провели в ВХЛ и МХЛ, – цитирует Кулакова пресс-служба КХЛ.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал судейство на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги и заявил, что такой арбитраж негативно сказывается на результативности матчей.