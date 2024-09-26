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Вице-президент КХЛ ответил на вопрос, стоит ли «Авангарду» увольнять Сергея Звягина

Вице-президент КХЛ ответил на вопрос, стоит ли «Авангарду» увольнять Сергея Звягина
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Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о ситуации в «Авангарде» на старте сезона-2024/2025. Омский клуб после трёх побед подряд на старте сезона потерпел шесть поражений подряд и скатился на восьмое место в таблице Восточной конференции.

«У «Авангарда» сломались два лидера, только один пока вернулся в строй. Это немаловажный фактор. Кроме того, начало сезона – кто-то резво стартует, кто-то только разгоняется. Всё-таки у «Авангарда» было много изменений, они стараются найти оптимальный состав.

Нужно время, одна-две победы – и команда снова будет нас радовать. За руководство мы отвечать не можем, решится ли оно на крайние меры. Моё мнение – надо потерпеть. Звягин работает давно, знает команду изнутри. Думаю, он справится с этой ситуацией», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

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