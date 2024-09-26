Канарейкин: Радулов дал «Локомотиву» глоток свежего воздуха, который был нужен клубу

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об игре нападающего Александра Радулова за «Локомотив» и заявил, что опытнейший форвард хорошо влился в систему ярославского клуба и дал ему необходимый глоток свежего воздуха.

«Саша Радулов однозначно на этом этапе пришёлся ярославской дружине ко двору. В эти схемы, в которые играет «Локомотив» Игоря Никитина и к которым старые ребята уже притёрлись. Здесь и нужен железнодорожникам был глоток свежего воздуха. Как раз эту энергетику, непредсказуемость на льду им сейчас и даёт этот хоккеист.

Он ведёт сейчас ситуацию в Ярославле и на себе её держит и замыкает. Это, конечно, очень хороший момент для «Локомотива». Плюс все звенья этой дружины – ровные, мощные и бегущие. Для ребят, конечно, ещё один год под руководством Никитина помог больше понять игровые схемы этого специалиста. Бут, Берёзкин, Кирьянов – эти молодые ребята однозначно уже матереют и становятся настоящими мужиками, одними из лидеров команды», – цитирует Канарейкина «Московский Комсомолец».