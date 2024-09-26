Главный тренер «Витязя»: надо пройти все круги ада, которые на нас сваливаются

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Амура» в Хабаровске.

«Наверное, весь второй период стал ключевым, потому что мы провели его безобразно — полностью отсутствовало нападение, неправильно играли: не сохраняли шайбу в зоне атаки, не держали её в глубине, постоянно нарывались на атаки соперника, на быстрый переход. Ну и большинство, которое мы получили в концовке второго периода, нас просто добило. Надо через это пройти, это индивидуальная ответственность игроков, которые выходят в большинстве в данной ситуации — безответственно, расхлябанно и слабохарактерно. Это не потеря концентрации, это безответственность.

Будем сильнее, видимо, надо пройти все эти круги ада, которые на нас сваливаются. У нас ещё одна игра на выезде, чтобы поменять отношение к себе, поменять мнение. Это самое главное», — приводит слова Десяткова сайт КХЛ.

Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Витязем». Встреча завершилась победой хабаровчан со счётом 3:2.