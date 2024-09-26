Ларионов о победе над «Адмиралом»: на арене имени моего брата и друга нельзя плохо играть

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о победе над «Адмиралом» во Владивостоке.

«На арене, названной именем моего брата, моего товарища и друга Вячеслава Фетисова, нельзя плохо играть. Важный город, важная арена, ребята выложились по полной программе. Мы знали, что «Адмирал» находится в серии побед, поэтому была двойная мобилизация в плане концентрации и фокуса. Команда растёт от игры к игре, не падает духом при 0:2, а продолжает работу. Хорошая команда не ломается во время таких неудач. Каждый из ребят внёс вклад в победу — искали моменты у ворот соперника, добились голов и выиграли матч», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой нижегородцев со счётом 4:2.