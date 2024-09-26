«Приз в его глазах». Журналист ESPN — о гонке Александра Овечкина за рекордом Гретцки

Североамериканский журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN дал прогноз, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в новом сезоне.

«Мой коллега Джон Баккигросс был известен тем, что в 2010 году первым по-настоящему поверил в то, что Алекс Овечкин однажды сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в карьере. Он даже набросал реалистичные цифры результативности Овечкина на следующие 15 сезонов. В прошлой регулярке он прогнозировал 32 гола от Овечкина. Звезда «Кэпиталз» забросил 31 шайбу.

Ему не хватает 42 голов. Он побьёт рекорд в новом сезоне. Приз в его глазах. Лучший способ завершить сезон 50-летия «Вашингтона» — сделать величайшую спортивную икону округа Колумбия лучшим снайпером всех времён в книгах рекордов», — написал Вышински.