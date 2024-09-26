Агент Колосова рассказал о ситуации между белорусским вратарём и «Филадельфией»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы белорусского голкипера Алексея Колосова, сообщил, что вратарь в скором времени присоединится к «Филадельфии Флайерз» в тренировочном лагере.

«Алексей Колосов летит в Филадельфию, никаких разногласий межу игроком и клубом нет. Мы приняли определённое решение. Могу сказать, что Алексей будет участвовать в тренировочном лагере и в играх «Флайерз», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

22-летний Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023 года, после чего сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо». После окончания аренды вратарь отказывался возвращаться в стан «лётчиков».