Инсайдер НХЛ: у Колосова и «Филадельфии» есть договорённость о возможном возвращении в КХЛ

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х рассказал о договорённости между белорусским голкипером Алексеем Колосовым и «Филадельфией Флайерз» о возможном возвращении в КХЛ.

«Колосов приедет поиграть немного — выставочные матчи и немного в АХЛ, с договорённостью о возможном возвращении в КХЛ, если он не закрепится во «Флайерз», — написал Фридман.

Напомним, сегодня, 26 сентября, хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Алексея Колосова, сообщил, что вратарь в скором времени присоединится к «Филадельфии Флайерз» в тренировочном лагере.

22-летний Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023 года, после чего сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо».