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Вратарский тандем «Айлендерс» Сорокин — Варламов признан лучшим по версии Daily Faceoff

Североамериканский журналист Мэтт Ларкин в статье на сайте Daily Faceoff представил рейтинг лучших вратарский тандемов Национальной хоккейной лиги в преддверии нового сезона.

Лучшей вратарской бригадой признаны российские голкиперы «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и Семён Варламов.

Полностью топ лучших вратарских бригад НХЛ выглядит так:

1. Илья Сорокин, Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»);

2. Игорь Шестёркин, Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс»);

3. Юусе Сарос, Скотт Уэджвуд («Нэшвилл Предаторз»);

4. Коннор Хеллебайк, Каапо Кахконен, Эрик Комри («Виннипег Джетс»);

5. Джейк Эттингер, Кейси Десмит («Даллас Старз»);

6. Якоб Маркстрём, Джейк Аллен («Нью-Джерси Дэвилз»);

7. Джереми Свейман, Йоонас Корписало, Брэндон Бусси («Бостон Брюинз»);

8. Джордан Биннингтон, Джоэл Хофер («Сент-Луис Блюз»);

9. Фредерик Андерсен, Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз»);

10. Сергей Бобровский, Спенсер Найт, Крис Дриджер («Флорида Пантерз»);

11. Чарли Линдгрен, Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»);

12. Линус Улльмарк, Антон Форсберг («Оттава Сенаторз»);

13. Андрей Василевский, Йонас Йоханссон («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

14. Укко-Пекка Луукконен, Девон Леви, Джеймс Реймер («Баффало Сэйбрз»);

15. Тэтчер Демко, Артур Шилов, Кевин Ланкинен («Ванкувер Кэнакс»);

16. Эдин Хилл, Илья Самсонов («Вегас Голден Найтс»);

17. Стюарт Скиннер, Кэлвин Пикард («Эдмонтон Ойлерз»);

18. Филип Густавссон, Марк-Андре Флёри, Йеспер Вальстедт («Миннесота Уайлд»);

19. Кэм Тэлбо, Алекс Лайон, Вилле Хуссо («Детройт Ред Уингз»);

20. Джозеф Уолл, Энтони Столарц, Мэтт Мюррей («Торонто Мэйпл Лифс»);

21. Александр Георгиев, Юстус Аннунен («Колорадо Эвеланш»);

22. Петр Мразек, Лоран Броссуа, Арвид Содерблом («Чикаго Блэкхоукс»);

23. Сэм Монтембо, Кейден Примо («Монреаль Канадиенс»);

24. Тристан Джерри, Алекс Неделькович («Питтсбург Пингвинз»);

25. Дарси Кемпер, Дэвид Риттич («Лос-Анджелес Кингз»);

26. Коннор Ингрэм, Карел Веймелка («Юта»);

27. Джои Даккорд, Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»);

28. Джон Гибсон, Лукас Достал («Анахайм Дакс»);

29. Маккензи Блэквуд, Витек Ванечек, Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс»);

30. Дастин Вульф, Дэн Владар («Калгари Флэймз»);

31. Элвис Мерзликин, Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс»).