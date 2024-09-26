Вратарский тандем «Айлендерс» Сорокин — Варламов признан лучшим по версии Daily Faceoff

Североамериканский журналист Мэтт Ларкин в статье на сайте Daily Faceoff представил рейтинг лучших вратарский тандемов Национальной хоккейной лиги в преддверии нового сезона.
Лучшей вратарской бригадой признаны российские голкиперы «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и Семён Варламов.
Полностью топ лучших вратарских бригад НХЛ выглядит так:
1. Илья Сорокин, Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»);
2. Игорь Шестёркин, Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс»);
3. Юусе Сарос, Скотт Уэджвуд («Нэшвилл Предаторз»);
4. Коннор Хеллебайк, Каапо Кахконен, Эрик Комри («Виннипег Джетс»);
5. Джейк Эттингер, Кейси Десмит («Даллас Старз»);
6. Якоб Маркстрём, Джейк Аллен («Нью-Джерси Дэвилз»);
7. Джереми Свейман, Йоонас Корписало, Брэндон Бусси («Бостон Брюинз»);
8. Джордан Биннингтон, Джоэл Хофер («Сент-Луис Блюз»);
9. Фредерик Андерсен, Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз»);
10. Сергей Бобровский, Спенсер Найт, Крис Дриджер («Флорида Пантерз»);
11. Чарли Линдгрен, Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»);
12. Линус Улльмарк, Антон Форсберг («Оттава Сенаторз»);
13. Андрей Василевский, Йонас Йоханссон («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
14. Укко-Пекка Луукконен, Девон Леви, Джеймс Реймер («Баффало Сэйбрз»);
15. Тэтчер Демко, Артур Шилов, Кевин Ланкинен («Ванкувер Кэнакс»);
16. Эдин Хилл, Илья Самсонов («Вегас Голден Найтс»);
17. Стюарт Скиннер, Кэлвин Пикард («Эдмонтон Ойлерз»);
18. Филип Густавссон, Марк-Андре Флёри, Йеспер Вальстедт («Миннесота Уайлд»);
19. Кэм Тэлбо, Алекс Лайон, Вилле Хуссо («Детройт Ред Уингз»);
20. Джозеф Уолл, Энтони Столарц, Мэтт Мюррей («Торонто Мэйпл Лифс»);
21. Александр Георгиев, Юстус Аннунен («Колорадо Эвеланш»);
22. Петр Мразек, Лоран Броссуа, Арвид Содерблом («Чикаго Блэкхоукс»);
23. Сэм Монтембо, Кейден Примо («Монреаль Канадиенс»);
24. Тристан Джерри, Алекс Неделькович («Питтсбург Пингвинз»);
25. Дарси Кемпер, Дэвид Риттич («Лос-Анджелес Кингз»);
26. Коннор Ингрэм, Карел Веймелка («Юта»);
27. Джои Даккорд, Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»);
28. Джон Гибсон, Лукас Достал («Анахайм Дакс»);
29. Маккензи Блэквуд, Витек Ванечек, Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс»);
30. Дастин Вульф, Дэн Владар («Калгари Флэймз»);
31. Элвис Мерзликин, Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс»).