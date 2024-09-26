Словацкий тренер «Нефтехимика»: в России 80% хорошего, а на Западе — 30-40%

Словацкий тренер «Нефтехимика» Марцел Озимак рассказал о жизни в России и рассказал про американский менталитет.

— Вы уже давно живёте в России. Уже прониклись страной, её культурой?

— Россия очень близка нам, словакам. Поэтому я и решил работать здесь. Я тренировал в Америке, но там совсем всё другое и люди другие. Везде свои проблемы. По менталитету мне ближе русские люди — они хорошие, душевные, а Россия — красивая страна. Мне здесь легко. Мой сын тоже жил в России, провёл один сезон за команду школы «Нефтехимика» и планирует ещё вернуться.

— Вам не понравился американский менталитет?

— Везде есть хорошие люди. Но в Америке очень много разных наций, такая смесь. Здесь у нас живут славяне и здесь традиционные человеческие ценности, а на Западе иногда человек просто не понимает, что творится. Скажем так, здесь 80% хорошего, а на Западе — 30-40%. Это могут сказать люди, которые жили и там, и там. У нас людей больше тянет к России, но политики, к сожалению, на другой стороне. В Словакии 80% людей были рады, когда мы были на вашей стороне, — приводит слова Озимака «РБ Спорт».

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.