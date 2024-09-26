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Сибирь — Автомобилист, результат матча 26 сентября 2024, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» прервала шестиматчевую победную серию, проиграв дома «Автомобилисту»
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Романцев) – 21:52 (5x5)     0:2 Валк (Эберт, Мэйсек) – 30:26 (5x4)     0:3 Кузнецов (Эберт) – 36:23 (5x5)     0:4 Мэйсек (Кузнецов, Блэкер) – 38:21 (5x5)     1:4 Широков (Бутузов, Мёрфи) – 51:14 (5x3)     2:4 Бутузов (Бек) – 58:14 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второго игрового отрезка Максим Денежкин с передачи Данила Романцева открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Кёртис Валк с передач Ника Эберта и Брукса Мэйсека удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Владимир Кузнецов с передачи Ника Эберта сделал счёт 3:0. Спустя две минуты Брукс Мэйсек с передач Владимира Кузнецова и Джесси Блэкера довёл счёт до крупного.

На 12-й минуте третьего периода Сергей Широков с передач Владимира Бутузова и Тревора Мёрфи размочил счёт в игре. В конце встречи Владимир Бутузов сделал счёт 2:4.

Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия новосибирского клуба. Последний раз «Сибирь» проигрывала 10 сентября ЦСКА со счётом 2:8.

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