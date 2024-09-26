«Сибирь» прервала шестиматчевую победную серию, проиграв дома «Автомобилисту»

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
В начале второго игрового отрезка Максим Денежкин с передачи Данила Романцева открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Кёртис Валк с передач Ника Эберта и Брукса Мэйсека удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Владимир Кузнецов с передачи Ника Эберта сделал счёт 3:0. Спустя две минуты Брукс Мэйсек с передач Владимира Кузнецова и Джесси Блэкера довёл счёт до крупного.
На 12-й минуте третьего периода Сергей Широков с передач Владимира Бутузова и Тревора Мёрфи размочил счёт в игре. В конце встречи Владимир Бутузов сделал счёт 2:4.
Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия новосибирского клуба. Последний раз «Сибирь» проигрывала 10 сентября ЦСКА со счётом 2:8.
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