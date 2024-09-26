Генеральный директор минского «Динамо»: Никите Квартальнову запрещён вход в наш офис

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий раскритиковал работу агента Никиты Квартальнова, сына главного тренера белорусского клуба Дмитрия Квартальнова.

— Мы знаем, что этот агент периодически связывается с игроками от имени нашего клуба, однако никакого отношения к селекции «Динамо» он не имеет и подобными полномочиями не обладает. Повторю ещё раз: Никита Квартальнов не имеет никакого влияния на клуб и не может предлагать контракты, гарантировать игрокам место в составе или решать вопросы по игровому времени.

— Логичный вопрос: что думает по этому поводу Дмитрий Вячеславович? Всё-таки такое поведение сына может бросить тень и на него самого?

— Дмитрий Вячеславович — профессионал, и для него такая ситуация так же неприятна. Но это никак не влияет на нашу работу, и как вы могли заметить, в состав попадают только те, кто лучше готов на момент матча. У нас нет квот или забронированных в составе мест ни для белорусских игроков, ни для легионеров, ни для молодых, ни для ветеранов, ни для клиентов какого-либо агента. В этом мы с Дмитрием Вячеславовичем единодушны.

— А вы пытались обсуждать это с самим Никитой?

— Общались несколько раз, но человек просто не слышит. Более того, ему, одному из немногих, даже запрещён вход в офис нашего клуба. Поэтому если звонки продолжатся, то мы обратимся в КХЛ по вопросу лишения его статуса агента, — приводит слова Каркоцкого Sport5.