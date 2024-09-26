Александр Якушев оценил жёсткую критику игроков «Спартака» от главного тренера Жамнова

Двукратный олимпийский чемпион, председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев оценил жёсткую критику игроков красно-белых от главного тренера Алексея Жамнова.

«Алексей Юрьевич высказал все претензии, и думаю, они совершенно справедливые. Он в строгой форме дал понять, что нельзя так давать сопернику играть. Особенно это касается третьего периода, и это уже не первый случай — вспомним, как уступили Челябинску. Абсолютно верным было решение высказать всё это игрокам», — приводит слова Якушева ТАСС.

Напомним, Алексей Жамнов раскритиковал хоккеистов красно-белых за игру в матче с «Металлургом» (4:3). «Спартак» вёл со счётом 4:1 после второго периода, но позволил сопернику сократить отставание до минимума в третьем периоде.