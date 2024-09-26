Армения примет чемпионат мира по хоккею — 2025 в IV дивизионе

Сегодня, 26 сентября, в Греции состоялся конгресс Международной федерации хоккея, на котором было принято решение провести чемпионат мира в дивизионе IV в Ереване, Армения. Об этом сообщает пресс-служба Федерация хоккея Армении.

В турнире также примут участие сборные Ирана, Кувейта, Малайзии, Индонезии и Узбекистана. Чемпионат пройдёт с 13 по 19 апреля 2025 года.

Напомним, в мае 2024 года стало известно, что сборная Армении спустя 15 лет примет участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2025 году. Последний раз национальная команда Армении участвовала в турнире в 2010 году в III по силе дивизионе.