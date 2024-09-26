«Хороший второй период, но концовка безобразная». Заварухин — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (4:2).

«Приятная атмосфера, такая хоккейная, приятно возвращаться сюда. Тем более, побеждать. Тяжёлый выезд у нас, четыре игры, немножко облетали страну. Здорово, что ребята переломили себя, хороший второй период, где забили голы и наказали соперника за ошибки. Конечно, можно сказать, что концовка была безобразная, дали кислород «Сибири» своими дешёвыми удалениями», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, прервалась шестиматчевая победная серия новосибирского клуба. Последний раз «Сибирь» проигрывала 10 сентября ЦСКА со счётом 2:8.