«Респект ему и уважение, в том году он здорово помогал нам». Заварухин — о Сергее Широкове

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после выездной победы над «Сибирью» (4:2) оценил игру капитана новосибирского клуба Сергея Широкова и его гол во встрече.

— Как оцените момент, когда Трямкин толкнул Широкова после гола?

— Я знаю, что они друзья. Наверное, это по-дружески было, дружеский силовой приём, это здорово. Серёга – мастер. В том году он здорово помогал нам, слова благодарности ему, человек и мастер, мне очень приятно было поработать с ним. Респект ему и уважение, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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