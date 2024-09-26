Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Респект ему и уважение, в том году он здорово помогал нам». Заварухин — о Сергее Широкове

«Респект ему и уважение, в том году он здорово помогал нам». Заварухин — о Сергее Широкове
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после выездной победы над «Сибирью» (4:2) оценил игру капитана новосибирского клуба Сергея Широкова и его гол во встрече.

— Как оцените момент, когда Трямкин толкнул Широкова после гола?
— Я знаю, что они друзья. Наверное, это по-дружески было, дружеский силовой приём, это здорово. Серёга – мастер. В том году он здорово помогал нам, слова благодарности ему, человек и мастер, мне очень приятно было поработать с ним. Респект ему и уважение, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
«Хороший второй период, но концовка безобразная». Заварухин — о победе над «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android