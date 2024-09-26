«Я бы с удовольствием с ним поработал, но всё зависит от потолка». Заварухин — о Шашкове

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после выездной победы над «Сибирью» (4:2) ответил на вопрос о возможной работе с нападающим Никитой Шашковым.

«Я с ним работал ещё в «Сибирских снайперах», знаю его характер. Я бы с удовольствием с ним поработал, но тут зависит всё от потолка зарплат, где мы находимся. Хороший боец, только положительные к нему чувства. Он командный игрок. Не знаю, почему он не подписал контракт здесь, это, наверное, уже не моё дело», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошлом сезоне Шашков провёл за «Сибирь» 66 матчей, в которых записал на свой счёт 15 (5+10) очков.