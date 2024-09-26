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Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Автомобилиста»

Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал домашнее поражение от «Автомобилиста» (2:4).

«Второй период не так хотелось, конечно, сыграть. Два гола пропускаем с контратаки, гол в меньшинстве с таким мастеровитым соперником. Думаю, много позволили во втором периоде, но то, что доиграли до конца, вернулись в игру, попытались вытащить этот матч, но, к сожалению, не получилось», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, после поражения, прервалась шестиматчевая победная серия новосибирского клуба. Последний раз «Сибирь» проигрывала 10 сентября ЦСКА со счётом 2:8.

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