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Епанчинцев — об отсутствии эмоций у «Сибири»: хватит уже, это их любимая работа

Епанчинцев — об отсутствии эмоций у «Сибири»: хватит уже, это их любимая работа
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после домашнего поражения от «Автомобилиста» (2:4) ответил на вопрос об отсутствии эмоций у игроков новосибирского клуба.

«Хватит уже, какие эмоции? Десять тысяч болельщиков, какие эмоции? Мы эти проблемы знаем, убирать нужно. А по поводу эмоций – все профессионалы, каждый игрок, выходя на матч, должен находить их. Это их любимая работа», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, после поражения, прервалась шестиматчевая победная серия новосибирского клуба. Последний раз «Сибирь» проигрывала 10 сентября ЦСКА со счётом 2:8.

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