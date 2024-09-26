«Барыс» одолел «Сочи» и впервые в сезоне победил в основное время
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В Астане, Казахстан закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Эллисон (Омирбеков) – 10:10 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 11-й минуте первого периода Уэйд Эллисон с передачи Алихана Омирбекова открыл счёт во встрече. Данная шайба стала единственной в игре. Во второй и третьей двадцатиминутках команды обошлись без заброшенных шайб.
Таким образом, «Барыс» одержал свою первую победу в основное время в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. Напомним, казахстанский клуб ранее победил «Автомобилист» в овертайме со счётом 2:1.
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