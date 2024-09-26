«Спасибо команде, что не бросили играть». Широков — о поражении от «Автомобилиста»

Капитан «Сибири» Сергей Широков рассказал о поражении в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:4).

— Что скажете по поводу матча?

— Спасибо болельщикам, бывают такие игры, для нас урок, что в микромоментах, в которых мы не доработали, нас наказали.

— «Сибири» удалось вернуться в игру в третьем периоде.

— Начали активнее играть, заработали удаления, здорово, что реализовали. Спасибо команде, что не бросили играть, никто не сложил руки – две шайбы забили. Готовимся дальше, на выезде будут непростые матчи, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.