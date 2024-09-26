Плющев: Буцаев – не лучший выбор для «Барыса», это не тот человек, который вытащит команду

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил приход Вячеслава Буцаева в качестве наставника «Барыса».

«Я думаю, что это не самый лучший выбор. При этом «Барыс» обладает достаточно неплохим составом. Буцаев – это не тот человек, который сумеет всё это перелопатить и вытащить команду. Я бы отдал предпочтение Рябыкину. По крайней мере, у него есть опыт в похожей ситуации с «Витязем». Ну а Буцаев – это системный человек, который привык делать то, что ему говорят. Это значит, что долго будет козырять, но потом придёт к единому знаменателю, и то же самое будет с ним, как и с его предшественником», — цитирует Плющева «Советский спорт».

В первом матче «Барыса» под руководством Вячеслава Буцаева казахстанский клуб одержал победу над ХК «Сочи» со счётом 1:0.