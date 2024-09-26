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Шестёркин и Капризов вошли в топ-20 лучших игроков НХЛ по версии TSN

Шестёркин и Капризов вошли в топ-20 лучших игроков НХЛ по версии TSN
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Журналисты канадского портала TSN опубликовали список лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги с 19-го по 11-е места.

17 место в рейтинге занял российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов расположился на 15 строчке, сразу же за капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (14).

Полностью места с 19-го по 11-е лучших игроков НХЛ по версии TSN выглядит так:

19. Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
18. Брейден Пойнт, «Тампа Бэй Лайтнинг»;
17. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
16. Роман Йози, «Нэшвилл Предаторз»;
15. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
14. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;
13. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;
12. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;
11. Александр Барков, «Флорида Пантерз».

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