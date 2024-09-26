Журналист ESPN: Шестёркин потеряет больше, если подписание нового контракта затянется

Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN высказался о возможном новом контракте российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Честно говоря, Шестёркин потеряет больше, если подписание нового контракта затянется и уйдёт в новый регулярный сезон. Отличный сезон подкрепит его и без того астрономическую запрашиваемую цену, но вряд ли поднимет её. Средний сезон только снизит её. Стороны должны найти общий язык в ближайшее время. Предполагаем, что кэпхит будет около $ 11 млн», — написал Вышински.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Шестёркин провёл 71 матч и одержал 46 побед, отражая а среднем 92,7% бросков и заработав коэффициент надёжности 2,34.