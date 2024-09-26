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Буцаев прокомментировал победный матч «Барыса» в первой игре на посту главного тренера

Буцаев прокомментировал победный матч «Барыса» в первой игре на посту главного тренера
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Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев прокомментировал победный матч с «Сочи» (1:0). Эта встреча стала для специалиста первой на посту главного тренера казахстанского клуба.

«Всегда приятно выигрывать, тем более, это первая домашняя победа «Барыса» в этом сезоне. Непростая игра, понимали, что потребуется много эмоций и терпения, характер. Ребята сегодня молодцы, надо отдать им должное, они действительно были командой, играли друг за друга и добились успеха, хоть и с минимальным преимуществом. Здорово сегодня сыграли вратари, полевые создавали достаточно голевых моментов. Мы забили на один гол больше, чем соперники – этого достаточно, чтобы заработать два очка.

Возвращение Дамира Жафярова? Пока он даже не катается», — цитирует Буцаева сайт КХЛ.

«Барыс» одержал свою первую победу в основное время в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. Напомним, казахстанский клуб ранее победил «Автомобилист» в овертайме со счётом 2:1.

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