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«Можно пожалеть зрителей». Главный тренер «Сочи» — о минимальном поражении от «Барыса»

«Можно пожалеть зрителей». Главный тренер «Сочи» — о минимальном поражении от «Барыса»
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Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал о минимальном поражении от «Барыса» со счётом 0:1.

«Лучше проиграть со счётом 5:6, чем 0:1. Обе команды находятся не в самых лучших кондициях, как раз в таких играх проявляется характер, желание. У нас оно моментами где-то присутствовало, но недостаточно полезли вперёд, недостаточно закрывали вратаря. Тяжело выиграть, когда не забиваешь. Оба вратаря сегодня «тащили», были хорошие моменты для взятия ворот. Можно, наверное, пожалеть зрителей, что они не смогли наслаждаться забитыми голами», — цитирует Зубова сайт КХЛ.

«Барыс» одержал свою первую победу в основное время в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. Напомним, казахстанский клуб ранее победил «Автомобилист» в овертайме со счётом 2:1.

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