Евгений Малкин занял седьмое место в топ-20 лучших игроков НХЛ XXI века по версии theScore

Североамериканские журналисты портала theScore составили рейтинг 25 лучших игроков НХЛ XXI века. В данный момент опубликованы места с 10-го по 6-е.

Седьмое место в рейтинге занял российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

«Джино» навсегда остался в тени давнего товарища по команде и друга Сидни Кросби и соперника по дивизиону и соотечественника Алекса Овечкина. Но было бы оскорбительно называть его каким-то сверхквалифицированным помощником.

Пик Малкина был таким же великолепным, как у Кросби и Овечкина. Что мешает ему войти в пятёрку лучших игроков эпохи, так это относительная краткость его игры на пике.

В 2017 году великий русский по непонятной причине не был включён в официальный список 100 лучших игроков НХЛ», — сказано в статье.

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.