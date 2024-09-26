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NHLPA подала жалобу от имени Джохансена на решение «Филадельфии» расторгнуть контракт

NHLPA подала жалобу от имени Джохансена на решение «Филадельфии» расторгнуть контракт
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Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) официально подала жалобу от имени нападающего Райана Джохансена в связи с решением «Филадельфии Флайерз» расторгнуть контракт хоккеиста. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 20 августа «лётчики» выставили на безусловный драфт отказов Джохансена. Как сообщила пресс-служба клуба, это решение принято в связи с существенным нарушением, допущенным игроком. Контракт Джохансена на $ 4 млн действовал ещё один сезон.

Под конец прошлого регулярного сезона «Филадельфия» выменяла Джохансена у «Колорадо Эвеланш» на защитника Шона Уокера. За «Флайерз» форвард так и не сыграл, и был отправлен в АХЛ.

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