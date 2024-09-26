«США что, не нападали ни на кого?» Словацкий тренер «Нефтехимика» — об отстранении России

Словацкий тренер «Нефтехимика» Марцел Озимак высказался про отстранение сборной России от международных соревнований.

— Как вы относитесь к отстранению сборной России от международных турниров?

— Я могу сказать за очень многих людей в хоккее, и они все были бы рады видеть Россию и Беларусь на чемпионате мира. Не только я считаю, что российские хоккеисты — лучшие в мире, это топовые игроки. Поэтому они должны участвовать в соревнованиях. Страдает спорт, а не политики и не президенты. Без России это не чемпионат мира. Это приз наполовину, хороший спортсмен всё равно будет недоволен: «Какой же я чемпион? Я против лучших не играл».

— Будет большой несправедливостью, если Россию не допустят к Олимпиаде?

— Это несправедливо, конечно. Я бы позволил всем участвовать, кто имеет право играть по спортивному принципу. Америка что, ни разу не нападала ни на кого? Она вмешивалась в дела государств, которые находятся в 5000 километрах от неё. Поэтому давайте спорт оставим спортом.

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.