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Куньлунь — Динамо Мн, результат матча 26 сентября 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» нанесло «Куньлуню» четвёртое поражение подряд
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В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Волков, Улле) – 18:52 (5x4)     1:1 Якупов (Маккошен, Юрчо) – 20:23 (5x5)     1:2 Мороз (Хэмилтон, Шипачёв) – 26:11 (5x5)     1:3 Горбунов (Мороз, Дюбе) – 29:46 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 19-й минуте первого периода Виталий Пинчук с передач Александра Волкова и Ксавье Улле открыл счёт во встрече.

На 23-й секунде второй двадцатиминутки Наиль Якупов с передач Иэна Маккошена и Томаша Юрчо восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Вадим Мороз с передач Роба Хэмилтона и Вадима Шипачёва вновь вывел «Динамо» вперёд. Спустя три с половиной минуты Роман Горбунов с передач Вадима Мороза и Диллона Дюбе сделал счёт 3:1 в пользу гостей.

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