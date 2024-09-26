Минское «Динамо» нанесло «Куньлуню» четвёртое поражение подряд

В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

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На 19-й минуте первого периода Виталий Пинчук с передач Александра Волкова и Ксавье Улле открыл счёт во встрече.

На 23-й секунде второй двадцатиминутки Наиль Якупов с передач Иэна Маккошена и Томаша Юрчо восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Вадим Мороз с передач Роба Хэмилтона и Вадима Шипачёва вновь вывел «Динамо» вперёд. Спустя три с половиной минуты Роман Горбунов с передач Вадима Мороза и Диллона Дюбе сделал счёт 3:1 в пользу гостей.