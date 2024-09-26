Мальцев: в прошлом сезоне кто-то на Овечкина порчу навёл, сейчас он её снял

Легендарный советский хоккеист Александр Мальцев поделился ожиданиями от игры российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне.

«Я ему пожелаю, чтобы он побил рекорд Гретцки. Думаю, он сделает это в новом сезоне. В прошлой регулярке кто-то там порчу навёл на него. Сейчас обстановка получше стала. Удалось снять порчу. Будем ждать с нетерпением», — цитирует Мальцева «ВсёПроСпорт».

Напомним, Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.