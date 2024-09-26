Артемий Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс» после повреждения

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся к тренировкам с составом после повреждения в предсезонном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). Об этом сообщает журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х. Напомним, россиянин выбыл из игры с «островитянами» в третьем периоде.

Недавно Артемий Панарин вошёл в топ-10 лучших (по рейтингу) хоккеистов из Европы по версии Electronic Arts, где занял четвёртую строчку.

Отметим, что следующий матч «Нью-ЙоркРейнджерс» проведут в ночь на четверг с «Бостон Брюинз». Игра состоится на льду «синерубашечников» и начнётся в 2:00 мск.