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Форвард «Северстали» Аймурзин назвал любимого игрока НХЛ

Форвард «Северстали» Аймурзин назвал любимого игрока НХЛ
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, что его любимый игрок в Национальной хоккейной лиге — форварда Патрик Кейн.

— Кто был твоим любимым хоккеистом в детстве?
— Патрик Кейн. И до сих пор он остается любимым. А из русских мне много кто нравится. Но любимый у меня один — Патрик Кейн. Мне нравится его игра и всё, что он делает на льду. А ещё он мне импонирует как человек, — заявил Аймурзин.

В нынешнем сезоне 22-летний Аймурзин сыграл девять матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности восемь очков. В следующей встрече «Северсталь» сыграет со СКА 27 сентября.

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