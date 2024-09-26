Форвард «Северстали» Аймурзин назвал любимого игрока НХЛ

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, что его любимый игрок в Национальной хоккейной лиге — форварда Патрик Кейн.

— Кто был твоим любимым хоккеистом в детстве?

— Патрик Кейн. И до сих пор он остается любимым. А из русских мне много кто нравится. Но любимый у меня один — Патрик Кейн. Мне нравится его игра и всё, что он делает на льду. А ещё он мне импонирует как человек, — заявил Аймурзин.

В нынешнем сезоне 22-летний Аймурзин сыграл девять матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности восемь очков. В следующей встрече «Северсталь» сыграет со СКА 27 сентября.