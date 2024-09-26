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Вячеслав Быков: я в третий раз в жизни стал дедушкой, богатеем!

Вячеслав Быков: я в третий раз в жизни стал дедушкой, богатеем!
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков сообщил, что недавно в третий раз в жизни стал дедушкой.

«Недавно я в третий раз в жизни стал дедушкой. Внучку назвали Алёной. Богатеем! Спасибо большое за поздравления. Так что роль дедушки в приоритете на данный момент. А помимо забот, получаю радость от жизни с детьми и внуками», — приводит слова Быкова Metaratings.

Быков — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в составе сборных СССР, Объединённой команды и России, заслуженный тренер России, главный тренер сборной России в 2006—2011 годах. Быков ранее работал главным тренером ЦСКА с 2004 по 2009 год, с 2009-го по 2011-й работал в «Салавате Юлаеве», а в 2014-2015 годы тренировал СКА.

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