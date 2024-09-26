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Главный тренер минского «Динамо» оценил подписание канадского нападающего Криса Тирни

Главный тренер минского «Динамо» оценил подписание канадского нападающего Криса Тирни
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над «Куньлунем» (3:1) оценил подписание контракта с канадским нападающим Крисом Тирни.

«Тирни найдём роль точно. Центральный нападающий, может играть на краю. Он только приехал, нужно понять его функциональное состояние. Даже не могу сказать, будет ли он играть в следующем матче. Очень важно, что он умеет играть на всех позициях. Человек с большим опытом, думаю, стрессоустойчивый», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.

Минувший сезон 30-летний Тирни провёл в составе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси», за которую в 52 матчах набрал 12 (4+8) очков. Всего в НХЛ Тирни провёл 649 матчей, набрав 248 (80+168) очков.

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