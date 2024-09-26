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Журналист ESPN Грег Вышински дал прогноз на обладателя «Колдер Трофи» в новом сезоне

Журналист ESPN Грег Вышински дал прогноз на обладателя «Колдер Трофи» в новом сезоне
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Журналист ESPN Грег Вышински считает, что «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона НХЛ) достанется нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини.

«Не обязательно, что первый номер предыдущего драфта НХЛ выигрывает звание новичка года, хотя так может показаться после последних 20 лет, когда Алекс Овечкин, Патрик Кейн, Натан Маккиннон, Аарон Экблад, Остон Мэттьюс и совсем недавно Коннор Бедард забрали домой «Колдер Трофи». В целом, это случалось всего 12 раз с 1963 года.

Селебрини добавит своё имя в этот список. Харизматичный центрфорвард будет набирать очки и не будет обжигаться из-за слишком большой ответственности за оборону. «Акулы» будут плохими, но они будут веселыми и плохими благодаря Маклину», — написал Вышински.

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