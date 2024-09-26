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Словацкий тренер «Нефтехимика» ответил на вопрос, почему Якупов не стал настоящей звездой

Словацкий тренер «Нефтехимика» ответил на вопрос, почему Якупов не стал настоящей звездой
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Словацкий тренер «Нефтехимика» Марцел Озимак прокомментировал совместную работу с нападающим Наилем Якуповым в нижнекамском клубе.

— Вы работали с Наилем Якуповым в «Нефтехимике». Что ему не хватило, чтобы стать настоящей звездой?
— Наиль – очень хороший игрок. Он обладал просто уникальными вещами — такой резкостью, быстротой, взрывной скоростью. Но у него потом пошли травмы, и он не смог сыграть много матчей. Жалко, конечно. Думаю, что в первую очередь травмы не позволили ему проявить себя. Надеюсь, у него теперь получится отыграть отличный сезон в «Куньлуне», — цитирует Озимака «РБ Спорт».

Первый номер драфта НХЛ-2012 Якупов в нынешнем сезоне за «Куньлунь Ред Стар» провёл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (4+1) баллов.

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