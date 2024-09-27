Стали известны имена капитана и вице-капитанов «Баффало» в сезоне-2024/2025

Капитаном клуба Национальной Хоккейной Лиги «Баффало Сэйбрз» в наступающем сезоне-2024/2025 будет 24-летний шведский защитник Расмус Далин, сообщает официальный сайт НХЛ.

Далин выступает за «Баффало» с 2018 года. В октябре 2023 года хоккеист подписал с клубом новый восьмилетний контракт на общую сумму $ 88 млн.

Вице-капитанами «клинков» в сезоне-2024/2025, как сообщается, будут нападающие Алекс Так, Дилан Козенс и Тейдж Томпсон, а также защитник Маттиас Самуэльссон.

В сезоне-2023/2024 «Баффало Сэйбрз» набрал 84 очка в 82 матчах регулярного чемпионата и не попал в плей-офф, финишировав на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.