«Чикаго» проявляет интерес к Кириллу Капризову — журналист The Athletic

Журналист The Athletic Марк Лазерус рассказал об интересе «Чикаго» к российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.

«Позвольте мне, пожалуйста, пояснить: ещё в июне я сообщал, что «Чикаго» рассматривают Капризова как потенциальное крупное приобретение через два года. Клуб положил глаз на Капризова через два года, а не наоборот», — написал журналист на своей странице в социальной сети X.

Капризов в прошлом сезоне сыграл 75 матчей, в которых записал на свой счёт 96 (46+50) очков. «Миннесота» заняла десятое место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

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