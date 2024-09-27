Главный тренер «Баффало» прокомментировал назначение нового капитана команды

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф высказался о назначении 24-летнего шведского защитника Расмуса Далина капитаном команды на предстоящий сезон-2024/2025.

«Он всё делает правильно, в первую очередь и прежде всего. Его действия на льду были невероятными, и я думаю, что он парень, который лидирует в каждой категории. Начиная от того, как он готовится, заканчивая тем, как он играет, и тем фактом, что он из тех, кто переживает за победу в хоккейных матчах.

Он отличный пример для наших игроков. Каждую тренировку рассматривает как возможность бросить вызов товарищу по команде или самому себе, чтобы стать лучше», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.

Ранее стало официально известно, что Расмус Далин будет капитаном «Баффало Сэйбрз» в предстоящем сезоне.