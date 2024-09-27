«Рейнджерс» без Артемия Панарина результативно переиграли «Бостон»

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 5:2 одержали «Рейнджерс».

В составе нью-йоркского клуба в матче не приняли участие российские хоккеисты — нападающий Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестёркин. Российский защитник «Бостона» Никита Задоров отметился двумя штрафными минутами за толчок клюшкой при счёте 0:0 в первом периоде, также на его счету по одному броску, силовому приёму, блокированному броску соперника и одна потеря при показателе полезности "-1".