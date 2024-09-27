«Рейнджерс» без Артемия Панарина результативно переиграли «Бостон»
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В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 5:2 одержали «Рейнджерс».
НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Фокс (Крайдер, Хитил) – 07:31 (5x3) 1:1 Харрисон (Гики) – 14:42 (5x5) 2:1 Крайдер (Труба, Смит) – 18:05 (5x5) 3:1 Отман – 19:25 (5x5) 4:1 Бродзински (Отман, Эрни) – 25:22 (5x5) 4:2 Кастелиц (Баваро, Кёпке) – 33:28 (5x5) 5:2 Эдстрём – 57:57 (en)
В составе нью-йоркского клуба в матче не приняли участие российские хоккеисты — нападающий Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестёркин. Российский защитник «Бостона» Никита Задоров отметился двумя штрафными минутами за толчок клюшкой при счёте 0:0 в первом периоде, также на его счету по одному броску, силовому приёму, блокированному броску соперника и одна потеря при показателе полезности "-1".
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