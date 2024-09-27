Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс – Бостон Брюинз, результат матча 26 сентября 2024, счет 5:2, предсезонный матч

«Рейнджерс» без Артемия Панарина результативно переиграли «Бостон»
Комментарии

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 5:2 одержали «Рейнджерс».

НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Фокс (Крайдер, Хитил) – 07:31 (5x3)     1:1 Харрисон (Гики) – 14:42 (5x5)     2:1 Крайдер (Труба, Смит) – 18:05 (5x5)     3:1 Отман – 19:25 (5x5)     4:1 Бродзински (Отман, Эрни) – 25:22 (5x5)     4:2 Кастелиц (Баваро, Кёпке) – 33:28 (5x5)     5:2 Эдстрём – 57:57 (en)    

В составе нью-йоркского клуба в матче не приняли участие российские хоккеисты — нападающий Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестёркин. Российский защитник «Бостона» Никита Задоров отметился двумя штрафными минутами за толчок клюшкой при счёте 0:0 в первом периоде, также на его счету по одному броску, силовому приёму, блокированному броску соперника и одна потеря при показателе полезности "-1".

Материалы по теме
Артемий Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс» после повреждения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android