«Баффало» победил «Оттаву» в овертайме с ассистентским дублем Всеволода Комарова

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Оттава Сенаторз» и «Баффало Сэйбрз». Победу в овертайме со счётом 3:2 OT одержали гости.

В составе «Баффало» двумя результативными передачами отметился российский защитник Всеволод Комаров, также на его счету один бросок, две потери и "+2" в показателе "+/-". Нападающий «клинков» Виктор Неучев выполнил ассист на победный гол в овертайме, а также нанёс два броска и заблокировал один бросок соперника при показателе "+1". Защитник «Баффало» Никита Новиков нанёс пять бросков сам и два заблокировал, а также совершил одну потерю при двух перехватах и двух штрафных минутах ("+1").

Нападающий «Оттавы» Николай Кулёмин провёл один силовой приём.