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Оттава Сенаторз – Баффало Сэйбрз, результат матча 27 сентября 2024, счет 2:3 OT, предсезонный матч

«Баффало» победил «Оттаву» в овертайме с ассистентским дублем Всеволода Комарова
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В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Оттава Сенаторз» и «Баффало Сэйбрз». Победу в овертайме со счётом 3:2 OT одержали гости.

НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Грегор (Якемчук) – 07:55 (5x5)     1:1 Данн (Комаров, Туллио) – 10:00 (5x5)     2:1 Годетт (Буше, Якемчук) – 51:46 (5x4)     2:2 Росен (Комаров, Хелениус) – 59:19 (6x5)     2:3 Эстлунд (Метса, Неучев) – 62:01 (3x3)    

В составе «Баффало» двумя результативными передачами отметился российский защитник Всеволод Комаров, также на его счету один бросок, две потери и "+2" в показателе "+/-". Нападающий «клинков» Виктор Неучев выполнил ассист на победный гол в овертайме, а также нанёс два броска и заблокировал один бросок соперника при показателе "+1". Защитник «Баффало» Никита Новиков нанёс пять бросков сам и два заблокировал, а также совершил одну потерю при двух перехватах и двух штрафных минутах ("+1").

Нападающий «Оттавы» Николай Кулёмин провёл один силовой приём.

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