«Баффало» победил «Оттаву» в овертайме с ассистентским дублем Всеволода Комарова

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Оттава Сенаторз» и «Баффало Сэйбрз». Победу в овертайме со счётом 3:2 OT одержали гости.
В составе «Баффало» двумя результативными передачами отметился российский защитник Всеволод Комаров, также на его счету один бросок, две потери и "+2" в показателе "+/-". Нападающий «клинков» Виктор Неучев выполнил ассист на победный гол в овертайме, а также нанёс два броска и заблокировал один бросок соперника при показателе "+1". Защитник «Баффало» Никита Новиков нанёс пять бросков сам и два заблокировал, а также совершил одну потерю при двух перехватах и двух штрафных минутах ("+1").
Нападающий «Оттавы» Николай Кулёмин провёл один силовой приём.
- 27 сентября 2024
-
04:42
-
04:40
-
04:36
-
04:32
-
01:45
-
01:24
-
01:24
- 26 сентября 2024
-
23:48
-
23:32
-
23:15
-
22:54
-
22:42
-
22:23
-
22:16
-
21:54
-
21:42
-
21:29
-
21:13
-
20:56
-
20:40
-
20:25
-
20:08
-
19:47
-
19:30
-
19:12
-
19:07
-
18:59
-
18:55
-
18:52
-
18:48
-
18:39
-
18:25
-
18:12
-
17:51
-
17:28